Maaşlarından sürekli kesinti yaşayan vatandaşlar, çoğunlukla e-Devlet platformunda bir çözüm arıyor. Uzmanlar, vatandaşlara e-Devlet hesaplarını düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor.

BDDK düzenlemelerine göre, e-Devlet üzerindeki Takasbank hesaplarında birikmiş para olduğunu biliyor muydunuz? Vatandaşlar, maaşlarından kesilen paraların akıbetini öğrenmek için e-Devlet'e yöneliyor. Ancak birçoğu, e-Devlet üzerinde biriken paraları fark etmiyor. İşte size bu birikimleri keşfetmenin yolunu derledik.

Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Arama kutusuna "para ve varlıklarım" sekmesini yazın ve sonrasında karşınıza çıkacak olan "birikmiş para sorgulama" butonuna tıklayın. Burada Takasbank kısmını seçip devam edin. En alt kısıma inerek birikmiş paralarınızı görebilirsiniz.

Uzun yıllar çalışanların çoğunda, yıllık bazılarında ise aylık birikimler bulunuyor. Bu birikimler, maaş skalasına göre hesaplanıyor. Maaş skalasına bağlı olarak yapılan kesintiler, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Takasbank hesaplarında birikiyor.

Örneğin, aylık 30 bin TL maaş alan bir kişinin hesabında aylık bin ila bin 500 TL arasında birikim oluşuyor. Ortalama 25 bin TL maaş alan bir kişiden ise aylık 800 TL kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi istemeyen çalışanlar, BES sistemine başvurarak kesintiyi iptal edebilirler.

PEKİ, TAKASBANK NEDİR?

Takasbank, alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir kurumdur ve e-Devlet sisteminde de mevcuttur. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen bu banka, bankalar arası geçişlerde güvenilirliği sağlar. Ayrıca, Borsa bünyesinde de bulunan bu yapı özellikle Bireysel Emeklilik birikimini destekler.