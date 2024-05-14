Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istihdam edilecek 27 personel bilimsel programlar uzman yardımcısı ve uzmanı, 3'ü de teknisyen ve tekniker olarak görev yapacak.

Söz konusu 30 personel Ankara'da istihdam edilecek.

Başvurular, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için 23 Mayıs'a, teknisyen ve tekniker kadroları için 20 Mayıs'a kadar yapılacak.

Başvurular için gerekli bilgilere TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumu (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.