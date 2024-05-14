Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan maliyetler, ev veya arazi sahibi olmayı oldukça zorlaştırmış durumda. Ancak, Milli Emlak'tan gelen son duyuru bu durumu biraz olsun hafifletiyor. Milli Emlak, çok cazip fiyatlarla arsa satışlarına başladı ve özellikle genç yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Milli Emlak'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde birçok ilde arsa satışları piyasa koşullarının oldukça altında gerçekleşiyor. Bu durum, arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde, 25.000 liradan başlayan fiyatlarla ilan edilen arsalar büyük ilgi görüyor. Genç yatırımcılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar.

Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla ilgili duyuruların yayınlanacağı belirtilirken, arsa sahiplerine 5 yıl boyunca vergi ve katma değer vergisi muafiyeti sağlanacak. Bu da yeni arsa sahipleri için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.