Türkiye'nin enerji alanındaki önde gelen kuruluşlarından olan Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO), ülke genelinde yer altı kaynaklarının aranması için 150 personel alımı yapacak. Başvuru süreci ve gereken şartlar nedir?

Başvurular Müdürlükler ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

TPAO, Lisans ve Önlisans mezunu adaylar arasından çeşitli pozisyonlarda toplam 150 kişi alacak. Bu pozisyonlar arasında 1 Harita Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 13 Büro Memuru (Genel), 2 Kimya Mühendisi, 1 Avukat, 11 Uzman Yardımcısı (Genel), 92 Diğer Teknisyen ve Teknikerler, 2 Ambar/Depo Görevlisi, 2 Harita Teknisyeni, 1 Muhasebe Meslek Elemanı, 4 Malzeme Planlama Elemanı, 6 Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu, 2 Lojistik Meslek Elemanı, 6 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi, 4 Makine Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi bulunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Başvuracak adaylardan en az 60 KPSS puanı isteniyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşe alınacak personellere 101 bin TL'ye kadar maaş ödemesi yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ

TPAO personel alımı başvuruları 9 Mayıs 2024'te başladı ve 13 Mayıs 2024'te sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden yapabilecekler.

İŞKUR Açık İş İlanları sayfasına giderek "TÜRKİYE PETROLLERİ A.O." aramasını yapabilir, ilgili ilanın başvuru şartlarını kontrol ederek E-Devlet şifresi ile başvurularını tamamlayabilirler.