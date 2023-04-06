MAÇTAN DAKİKALAR
6. Dakikada orta sahadan gelişen Sincan Belediyespor atağında topla buluşan Ercüment topu ağlarla buluşturdu skoru 1-0 yaptı.
9. Dakikada Sincan Belediyespor kalecisinin degajı Yozgatspor 1959 FK oyuncusu Ünalın önünde kaldı. Ünal ceza sahası dışından sert şut vurdu top az farkla auta çıktı.
10. Dakikada Yozgatspor’un kullandığı kornerde hava topuna iyi yükselen Kürşat topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1’e getirdi.
27. Dakikada Ünal’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Ömer’in sert sutu yandan az farkla auta çıktı.
31. Dakikada Sincan Belediyespor’un kullandığı kornerde Enes’in kendi kalesine attığı golle rakip Sincan Belediyespor skoru 2-1 yaptı.
İkinci yarının ilk dakikalarına etkili başlayan Sincan Belediyespor Yozgatspor kalesinde bulduğu golle skoru 3-1 yaptı.
Yozgatspor 1959 FK üst üstte geliştirdiği ataklarla rakibine zor anlar yaşattı. Kırmızı siyahlılar rakibi kalesinde bulduğu golle skoru 3-2’e getirdi. Alpaslan Demir