İl Müftüsü Ali Gülden Ramazan Bayramı öncesi, 2011 yılında Tunceli’de yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada Şehit olan Jandarma Teğmen Fuat Bahadır Buharalıoğlu’nun ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette şehidin babası Seyit Oğuz ve annesi Ayten Buharalıoğlu ile bir süre sohbet eden Müftü Gülden, şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu ve tüm şehitler için dua etti.

Şehit ailesi, ziyaretleri sebebi ile İl Müftüsü Ali Gülden’e teşekkür etti. Haber Merkezi