Sorgun’a bağlı İkikara Köyü Muhtarı Hacı Uzun, Şefaatli’ye bağlı Gülistan Köyü Muhtarı Ömer Kılıç, Sarıkaya’ya bağlı Babayağmur Köyü Muhtarı Osman Yamaç ve Boğazlıyan’a bağlı Devecipınar Köyü Muhtarı Mehmet Ünalar, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Vali Özkan, köy muhtarlarına yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Demokrasinin en küçük mihenk taşı olan muhtarlık kurumunun vatandaşların sesi ve vicdanını temsil ettiğini söyleyen Vali Özkan, “Büyük bir özveriyle çalışarak hemşehrilerimizin derdiyle dertlenen, her türlü zorlukta daima devletinin yanında yer alan muhtarlarımız, kent yönetiminin sahadaki en önemli paydaşları, bizlerin de en yakın çalışma arkadaşıdır. Bu bağlamda bizler de vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımızla daima birlikte yürüyeceğiz” dedi.