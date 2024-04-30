Sağlık Sen Genel Merkezi, ekonomik koşullardan dolayı güncelliğini yitiren banka promosyon sözleşmelerinin revize edilmesi için hem Sağlık Bakanlığı’na hem de Kamu Denetçiliği Kurumu’na yazılı başvuruda bulundu. Konu ayrıca Sağlık Bakanlığı KİK Toplantısı’nda da gündeme getirilecek.

Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, konu ile alakalı bir açıklama yaptı.

Başkan Eroğlu, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin yaptığı banka promosyon sözleşmelerinin revize edilmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

PROMOSYONLARIN GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İSTENDİ

Promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na yazılı başvuruda bulunan Başkan Eroğlu, sözleşmelerin revize edilerek günümüz ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Başkan Eroğlu, “Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon tutarlarının artırılması, aksi halde sözleşmelerin feshedilerek yeni sözleşme yapılması istenirken, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan daha önce farklı kurumlar için verdiği promosyon sözleşmeleri yenilenmeli tavsiye kararının Sağlık Bakanlığı için de verilmesi talep edildi” dedi.

KONU KİK TOPLANTISINDA GÜNDEME GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı ile yapılacak Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda da konuyu gündeme getirerek, talebini bir kez daha yineleyeceklerini belirten Başkan Eroğlu, “Sağlık Sen üniversite hastanelerinde de banka promosyon sözleşmelerinin yenilenmesi için şubeler aracılığıyla rektörlüklere başvuru yaptı. Promosyon sözleşmelerinin revize edilmesi için bankalarla üniversite yönetiminin görüşmesi istendi. Öte yandan üniversitelerdeki banka promosyon sözleşmelerinin revize edilmesi yönünde tavsiye kararı talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na da yazı gönderildi” diye konuştu.