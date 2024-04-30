Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Sarıkaya Kayapınar Mahallesinde mahremiyet eğitimi verildi.

Mahremiyet Eğitimi2

Vatandaşlara bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimler vermeye devam eden müdürlük personeli, eğitimler kapsamında Sarıkaya Kayapınar Mahallesinde kadınlarla bir araya geldi.

Aydıncık'ta doğal gaz çalışmaları masaya yatırıldı! Aydıncık'ta doğal gaz çalışmaları masaya yatırıldı!

Personel tarafından kadınlara mahremiyet eğitimi verildi.

Mahremiyet Eğitimi

Yozgat Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelimizce vatandaşlarımıza bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimler verilmeye devam ediyor.

Personelimiz, Sarıkaya Kayapınar Mahallesinde kadınlarımızla bir araya gelerek mahremiyet eğitimi verdi” denildi.

Muhabir: Alpaslan Demir