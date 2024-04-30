Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Sarıkaya Kayapınar Mahallesinde mahremiyet eğitimi verildi.

Vatandaşlara bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimler vermeye devam eden müdürlük personeli, eğitimler kapsamında Sarıkaya Kayapınar Mahallesinde kadınlarla bir araya geldi.

Personel tarafından kadınlara mahremiyet eğitimi verildi.

Yozgat Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelimizce vatandaşlarımıza bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimler verilmeye devam ediyor.

Personelimiz, Sarıkaya Kayapınar Mahallesinde kadınlarımızla bir araya gelerek mahremiyet eğitimi verdi” denildi.