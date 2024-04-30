Eğitim İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın laik ve bilimsel eğitimden uzak, Atatürk ve Cumhuriyeti yok sayan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli müfredat taslağına karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Başkan Tuygun, “Laik ve bilimsel eğitime sahip çıkmak için hep birlikte harekete geçelim” dedi.

Tuygun yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı'nın laik ve bilimsel eğitimden uzak, Atatürk ve Cumhuriyeti yok sayan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli müfredat taslağına karşı sessiz kalmayacağız. Bu taslak, eğitim sistemimizi ideolojik bir bakış açısıyla şekillendirme tehdidi taşımakta; bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik etmektedir. Eğitim İş olarak, bu taslağın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıyor; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve bilimsel eğitimden yana olan, çocuklarına ve geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. 8 Mayıs 2024 tarihinde, Cumhuriyetin eğitim programının nasıl olması gerektiğine dair çerçeve planımızı ve taslağa ilişkin tespitlerimizi Bakan Yusuf Tekin’e iletmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na gidiyoruz. Unutmayalım, laik ve bilimsel eğitim, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı eğitim, çocuklarımızın en temel haklarından biridir. Bu haktan asla vazgeçmeyeceğiz! Hukuk mücadelesi başlatacak, örgütlü gücümüzden doğan tüm araçları kullanacağız. Hep birlikte bu taslağın geri çekilmesi için mücadele edelim.”