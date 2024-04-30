Yozgat Yeşilleniyor

İl temsilciliği şehirde ağaç sevgisini yaygınlaştırmak için yeni bir etkinlik düzenledi. Çalatlı köyünde düzenlenen etkinlikte 7’den 70’e herkes fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, köy muhtarı Abdullah Andaç, doğa aktivisti ve bilinen ismiyle "Oksijen Adam" Abdullah Karataş, TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, TEMA Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, TEMA il yönetimi, Bozok Genç TEMA Başkanı Merve Selcan Akgül ve Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Genç TEMA topluluğu gönüllüleri ile köy halkından oluşan 60 kişi katıldı.

“DOĞAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Etkinlikte konuşan Oksijen Adam Abdullah Karataş, doğanın korunması gerektiğine dikkat çekerek, kendi yaşamını doğaya adamış biri olarak herkesi doğa için çaba sarf etmeye davet etti. Karataş, Yozgat genelinde diktiği ormanlarla doğaya olan katkısını ve bu yolda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Çalatlı Köyü Muhtarı Abdullah Andaç ise doğal yaşamı seven bir birey olarak doğaya sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Etkinliğin köylerine gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Andaç, gelecekte de doğa için birlikte çalışmayı umduğunu belirtti. Andaç, katılımcılara uzun yolculuklarında doğayla iç içe olmalarını tavsiye etti. TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, doğanın insanlara sağladığı faydaları anlatarak, insan kaynaklı doğaya verilen zararlar hakkında bilgi verdi.

“VAROLUŞ NEDENİ TOPRAĞA SAHİP ÇIKMAK”

Etkinlikte yer alan gönüllüler, yüzlerce ağaç dikerken aynı zamanda lavantaları da toprakla buluşturup müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. Müzisyen Ahmetcan Kayatemir ile Merve Başaran’ın beraber seslendirdiği eserlerin ardından uzun süredir vakfa gönüllü destek veren kişilere Genç TEMA Başkanı Merve Selcan Akgül tarafından belgeleri takdim edildi. Etkinliğe destek olan Çalatlı Köyü Muhtarı Abdullah Andaç ve Oksijen Adam Abdullah Karataş’a belgeleri verildikten sonra Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız’ın konuşmasıyla etkinlik sonlandı. Konuşmasında toprakların korunması için yapılması gereken çalışmalara vurgu yapan Zararsız, “TEMA Vakfı’nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmaktır” dedi. Zararsız, ilde gerçekleştirilen doğa dostu çalışmalar hakkında bilgi vererek konuşmasını sonlandırdı.

“HERKESİN DOĞA İÇİN SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR”

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Karaduman ise etkinliğin Yozgat'ın doğal yaşamını korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak, ülke topraklarını tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek, kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak için önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı. Karaduman, “Doğanın insan sağlığına, ekosisteme ve genel olarak yaşamın devamı için önemi büyük. Doğanın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Herkesin doğa için sorumluluk alması gerekiyor” dedi.