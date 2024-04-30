Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Coşar, 31 mart yerel seçimlerinde muhtarlık görevini devalan muhtarları tebrik etti.

Coşar yaptığı açıklamada, “Demokrasimizin ilk halkası olan mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Yerel seçimlerde hizmet bayrağını devralan muhtarlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Hemşehrilerimizle devletimiz arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla her zaman istişare içerisinde olacak, ortak akıl yürüterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikâyetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Coşar, “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.