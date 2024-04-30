Sürmeligaz Yozgat İl Müdürü İhsan Salman, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Tekçam, İl Müdürü Salman’a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekçam yaptığı açıklamada, “Sürmeligaz Yozgat İl Müdürü İhsan Salman ve Etüt ve CBS Uzmanı Oktay Uylu'yu misafir etmekten büyük mutluluk duydum. Kendileri, hayırlı olsun ziyaretleriyle bizleri onurlandırdılar ve Aydıncık için sürdürmekte olduğumuz doğal gaz çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Destekleri ve değerli ziyaretleri için teşekkür ederim. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.