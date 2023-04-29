Millet İttifakı Şefaatli Kadın Toplantısı "Seçim Gündemi" başlığıyla gerçekleşti.

AİLE SİGORTASINI ANLATTI

CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ömer İşgüzar ve İYİ Parti ilçe Başkanı Baki Babayiğit'in misafir katılımcı olduğu toplantıda, Yozgat Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından kadınlara aile sigortası anlatıldı.

CHP Yozgat Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karslıoğlu, toplantıda Millet İttifakı kadınlarının yürekleri ve emekleriyle sahada baharı getirmeye söz verdiklerini söyledi.

Geçen hafta yoğun bir katılım ile İlçe Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleşen Şefaatli'de Yozgat Kılıçdaroğlu Gönüllüleri de çalışmalara başladı.

Gerçekleştirilen toplantıda seçime günler kala yapılacak çalışmalar konuşuldu.

“KADINLAR BU MUAMELEDEN KURTULACAK”

Özgür Karslıoğlu, hükümet programında yer alan Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgilendirme yaptı.

Yaptığı konuşmada Özgür Karslıoğlu, “Uzun zamandır Yozgat'ta kadın mücadelesi içinde yer alıyorum. Kadınların yaşadıkları sorunlara yakından şahit oluyorum. Büyüyen hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlarda sürekli fiyat artışlarının kadınları birinci dereceden etkiliyor. Yozgat'ta sosyal yardımlara muhtaç olan kadınların yaşadığı sıkıntılar var. Mevcut politikaların ihtiyaç sahiplerinin insanlık onurunu hiçe saydığı ve yoksulların üvey evlat muamelesi gördü. Türkiye’de ilk defa Millet ittifakı programında yer alan ve geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan bütün haneleri kapsayan Aile Destekleri sigortası ile kadınların ve yoksulların bu muameleden kurtulacak” şeklinde konuştu. Haber Merkezi