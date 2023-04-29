14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri de gezen AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül, Boğazlıyan’da Boğazlıyan Sanayi Sitesi esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Adayı Akgül, “Esnaflarımız ve sanatkarlarımız benim başımın tacıdır. Onlardan aldığımız güçle nice zaferlere imza attık, yine onların güçlü desteğini arkamızda hissediyoruz. Boğazlıyan Sanayi Sitemizi ziyaret edip; emektar esnaflarımızla buluştuk. Destek ve duaları için teşekkür ediyorum. Bizim milletimizle gönül bağımız var. Sen kapıları çalarsın, onlar yürekleriyle karşılar. Kapı kapı gezmeye, gönüllere hitap etmeye devam. Boğazlıyan Sanayi Sitemizde esnaf ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” dedi. Melike Aslı Arslan