14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim öncesinde Vali Ziya Polat, siyasi parti il başkanlarıyla bir araya gelerek seçimlerin sükûnet ile geçmesi için kararlar aldı.

Vali Ziya Polat, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin sükûnet, karşılıklı anlayış ve dayanışma içerisinde gerçekleşmesi için siyasi parti il başkanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda, şehirlerin yönetiminde toplumun her kesiminin duygu ve düşüncelerinin önemli olduğuna dikkat çekilirken Yozgat’ta seçim sürecinin anlayış ve huzur içinde geçilmesi için konuşuldu. Melike Aslı Arslan