Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonunda gerçekleştirilen seminerde öğrencilere trafikte uyulacak kurallar anlatıldı.

Kaymakamı Ahmet Nuri Demir’in katılımı ile yapılan seminerde, siber suçlar, trafikte yaşam ve toplum destekli polislik konularında sunumlar yapılarak, meslek seçiminde polis olma şartları ve mesleğin özellikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Seminerde emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Demir, “Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 11. sınıf öğrencilerine yönelik trafikte uyulacak kurallar ile ilgili seminer verildi. Trafik kuralları hakkında bilgi verilerek meslek seçiminde polis olma şartları ve mesleğin özellikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Sayın İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozkurt’a ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline vermiş oldukları seminer dolayısıyla teşekkür ederiz” dedi.