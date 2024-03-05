Yozgat Valiliği vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden birçok konuda vatandaşları uyaran Yozgat Valiliği bu kez de hesap güvenliği konusunda uyarıda bulundu.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Giriş yaptığınız her uygulamada farklı parola kullanın. Oluşturduğunuz parolanın uzunluğuna, büyük-küçük harf, rakam ve özel karakter içermesine dikkat edin. Parolanızı kimse ile paylaşmayın. Parolanızı düzenli aralıklarla değiştirin” ifadeleri kullanıldı.