Akdağmadeni’nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı II. dönem okul güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kaymakam Furkan Nezir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İlçede eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin eğitim-öğretimlerini huzur ve güven içinde sürdürmelerine yönelik önemli konular ele alındı.

Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Öğrencilerin eğitim-öğretimlerini okul ve trafik güvenliğine yönelik alınacak tedbirler başta olmak üzere ilgili diğer tedbirlerin alınmasına ilişkin eğitim-öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi, güvenliğin devamlılığının sağlanması, öğrenci yurtlarında ve yakın çevresinde meydana gelebilecek olaylar öncesinde, gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi amacıyla yapılan genel güvenlik tedbirleri, mevcut çalışmalar, muhtemel asayiş olayları ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak toplantıda kurumlarca alınması gereken tedbirler değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.