Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla yürüyüş ve Bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Toplumda sağlıklı yaşam tarzını oluşturabilmek ve obezitenin önlenmesini sağlayabilmek amacıyla Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yozgat Spor Vadisinde düzenlenen "Sağlıklı Beslen, Egzersiz Yap, Sağlıklı Kiloda Kal" temalı Yürüyüş ve Bisiklet etkinliğine İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.