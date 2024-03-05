Akdağmadeni ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 2’nci Dönem Okul Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Furkan Nezir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, başta ilçede eğitim ve öğretim görmekte olan öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürmelerine yönelik okul ve trafik güvenliğine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

Ayrıca toplantıda diğer tedbirlerin alınmasına ilişkin eğitim ve öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi, güvenliğin devamlılığının sağlanması, öğrenci yurtlarında ve yakın çevresinde meydana gelebilecek olaylar öncesinde, gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi amacıyla yapılan genel güvenlik tedbirleri, mevcut çalışmalar, muhtemel asayiş olayları ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alındı. Toplantıda son olarak kurumlarca alınması gereken tedbirler değerlendirildi.