Yozgat genelinde düzenlenen Futsal Yıldız Kızlar kategorisinde il birincisi olan öğrenciler tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a ziyaret gerçekleştirildi.

Müdür Yoldaş öğrencileri, görevli öğretmenleri ve okul idarecileri tebrik ederek, başarılarının devamını dileyerek, “Elde ettikleri büyük başarılardan ötürü öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Müdür Yoldaş, ziyaret sonrasında açıklamada bulundu. Yoldaş açıklamasında, “Yozgat genelinde düzenlenen Futsal Yıldız Kızlar kategorisinde il birincisi olan Mehmet Akif Ersoy İmamhatip Ortaokulu (İHO) öğrencilerimiz ve Yozgat ortaokullar arası halk oyunları yarışmasında birinci olan Namık Kemal İHO öğrencilerimiz ziyaretime geldiler. Elde ettikleri büyük başarılardan ötürü öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizi, görevli öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi