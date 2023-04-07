Ramazan ayı münasebetiyle Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin Zinnureyn Erkek Hafızlık Kur’an Kursunda kalan ve hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile ilçedeki çocuklarla bir araya gelip iftar yaptı.

Kaymakam Serin, iftar sonrası çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenerek yapılan bu program vesilesiyle çocuklar ve aileleriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazanın herkes için hayırlı mübarek olması temennisinde bulunan Kaymakam Serin, çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet edip istek ve taleplerine aldı.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Serin, sonrasında ailelere hediyelerini takdim etti.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Samet Serin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Selçuk Aytekin katıldı. Haber Merkezi