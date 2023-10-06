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Dr. Şahin, SerebralPalsi (Beyin Felci), beynin zedelenmesi ya da beynin gelişiminde meydana gelen bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen duruş, hareket, denge bozukluğunu kısaca kas kontrol yetersizliği ile ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

Şahin yaptığı açıklamada, “Serebral Palside, her çocukta farklı semptomlar oluşabilir. Serebral Palsili çocuklarda; kaslarda güçsüzlük, sertlik; yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklik gösterebilir. Hafif tip serebralpalside, çocukların bir kol veya bacağında belli belirsiz bir acemilik vardır ve çoğu kez tanı güçlüğü yaşanır. Ağır tip serebralpalside ise günlük yaşam aktiviteleri sırasında çok ciddi güçlükler yaşanır. Serebral Palsinin teşhis aşamasında bu durumu ilk fark edecek olan ailedir. Bebeğin normal gelişim dönemi evrelerini yerine getirememesi, tiz şekilde ağlaması, üç aydan sonra da ellerini yumruk şeklinde tutması, gövde kasılmaları, emmemesi, iyi yutamaması gibi durumlar da mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır. Uygun tedavi ile her Serebra lPalsili çocuk kapasitesine göre mutlaka yeni beceriler kazanacaktır. Beyinde zedelenen hücrelerin yanında sağlam hücreler de vardır, uygun tedavi ile bu hücreler geliştirilerek çocuğun yeni beceriler kazanması sağlanabilir. Önemli olan erken tanı konması ve tedavinin sürdürülmesidir. Serebral Palside birçok problemle karşılaşıldığından çocuğu bir bütün olarak ele alan bir yaklaşımla farklı uzmanlık alanına sahip hekimlerden oluşan bir ekip tarafından tedavi yürütülmedir” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)