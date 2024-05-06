Bir süre önce sosyal medyada dolaşan bir video, Kırıkkale'nin Yenimahalle semtinde bir büyücünün kedilerin uzuvlarını kullanarak büyü yapma girişimini gösteriyordu. Bu video, büyücünün kimliğinin belirlenmesi için kamuoyundan destek talebiyle yayılmıştı. Ancak bugün Bahşılı ilçesinde yaşanan olay, daha da korkunç bir boyut kazandı.

Kırıkkale Medya adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, hamile bir kedinin vahşi bir şekilde ortadan ikiye bölündüğünü gösteriyordu. Bu acımasız eylemin, önceki videoda olduğu gibi büyü amaçlı olduğu iddia edildi.

Olaya tanık olan ve açıklamalarda bulunan bir vatandaş, şu ifadelerle durumu aktardı: "Bahşılı'da, ırmak kenarında bulunuyorduk. Bir hayvanseverin besleme yaptığı alanda, vahşi bir şekilde kesilmiş bir kediyle karşılaştık. Hayvan taze ve burada düğün salonunda çalışanların beslediği bir hayvanmış. Kesilen kedinin bacağı ve vücudu nizami bir şekilde kesilmişti. Bu kesme işlemi, bir hayvanın normal koparılması gibi değil, daha vahşi bir şekilde yapılmıştı. Üstelik hayvanın gebeliği de göz önüne alındığında, olayın dehşeti daha da arttı. Diğer parçalarını bulamadık. Bugün yaşanan bu vahşet, ne yazık ki bölgede son zamanlarda artan vahşet olaylarına bir yenisini ekledi. Bu durum bizi derinden üzdü."

Kırıkkale'deki bu olay, toplumda büyük infial yaratırken, yetkililerin konuya hızla müdahale etmesi ve sorumluların adalet önüne çıkarılması bekleniyor.