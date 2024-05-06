Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar geldi. Bundan sonra bu kişiler hiçbir şekilde ÖTV ve MTV ödemeyecekler.

Milyonlarca vatandaşa güzel haber geldi. Mahkeme milyonları ilgilendiren önemli bir konuda emsal karar verdi. Bundan sonra bu kişiler hiçbir şekilde ÖTV ve MTV ödemeyecekler. Mahkeme tarafından alınan bu karar, böylelikle önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Kayseri'de yaşayan ve yüzde 81 engelli raporu bulunan Avukat İsmail Arslan'ın girişimleri, engelli vatandaşların araç alımında ÖTV ve MTV muafiyeti kapsamına girmesine önemli bir katkıda bulundu. Avukat İsmail Arslan, yüzde 81 engelli olmasına rağmen ÖTV ve MTV muafiyetinden yararlanamadığı için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, Arslan'ın başvurusu üzerine, yüzde 90'ın altında engelli raporu olan vatandaşlar için de ÖTV indirimi uygulanması gerektiğine karar verdi. Bu emsal niteliğindeki karar, Türkiye'de binlerce engelli vatandaşı doğrudan etkileyecek.

Avukat İsmail Arslan, aldığı kararın engelli vatandaşların araç kullanma özgürlüğüne ve topluma katılımına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Arslan, muafiyet oranının değil, engelli bireyin araç kullanıp kullanamamasının önemli olduğunu ve bu kararın bu gerçeğin altını çizdiğini belirtti.

Kayseri'de alınan bu mahkeme kararı, Türkiye'de engelli hakları açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu kararın emsal teşkil etmesi ve engelli vatandaşların araç alımında karşılaştığı dezavantajların ortadan kalkması için diğer illerde de benzer davaların açılması bekleniyor.

Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Ben araç kullanma durumu olmayan bir engelliyim. Yani engelim yüzünden araç kullanamam ama mevcut yasal düzenleme diyor ki engel oranı yüzde 90’ın altındaysa engellinin aracı bizzat kendisi kullanmak kaydıyla ÖTV istisnasından yararlanır diyor. Yüzde 90’ın üzerindeyse problem yaşatmam diyor.

Ben yüzde 90 altında yüzde 81 engelliyim ama araç kullanmada yüzde 100 engelliyim. Yani araç kullanamam. Vergi dairesine bir talepte bulundum ve dedim ki ben özel tüketim istisnasından yararlanmak istiyorum dedim.

Vergi dairesi de yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek ret etti başvurumu ama olayı hukuk önüne taşıdık. Hukuk da 'Evet bu birey engelli ve araç kullanabilir durumda değil' dedi. Dolayısıyla 'Bu bireyden ÖTV alınmaması gerekir' dedi. Bu durum, benim durumumda olan on binlerce engelliye emsal bir karardır.

Mevzuat ne diyor önemli değil, önemli olan sizin kişisel durumunuz. Siz araç kullanamıyor iseniz, engelliyseniz ve heyet raporu ile bunu ispatlayabiliyorsanız bunun prosedürünü yerine getirip mahkeme yoluyla bu hakkınızı elde edebilirsiniz” dedi.

"BENZER KARARLAR ONLARA DA ÇIKACAKTIR"

Arslan, Türkiye’de ilk olan kararın diğer engelli yurttaşlar için de çıkmasını umduğunu söyleyerek, “Bu karar da Türkiye’de bir ilk. Engelli vatandaşlar öncelikle ÖTV ve MTV istisnasından yararlanmak istiyorum diye vergi dairesine talepte bulunacaklar.

Vergi dairesi de mevzuatı göstererek ret edecek. Bu ret işlemini de mahkemeye taşıyacaklar ve umarım benim kararım emsal nitelikte olduğu için benzer kararlar onlara da çıkacaktır. Oranın ne olduğu önemli değil. Önemli olan çok basit bir kıstasımız var. Engelli araç kullanabilir kapasitesinde olmayacak yani araç kullanabilir durumda olmayacak.

Araç kullanamayan engelliler bu haktan yararlanır diye umuyorum. Çünkü hukuk sisteminde de ilk defa bu karar çıktı. Bu kararın bir özelliği de şu; Yasa ile çakışmıyor ama yasal alt düzenleme ile çakışıyor.

Yasal alt düzenleme diyor ki 'Aracı engelli özel tertibatla kendisi kullanırsa bu haktan yararlanır' diyor ama hukuk da 'Hayır, adam engelli ve özel tertibat kullanma şansı yok. Buna sen ÖTV istisnasından yararlanma hakkı vermemezlik edemezsin' diyor. Bu konuda Türkiye’deki her yerdeki engellilerin istifade etmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.