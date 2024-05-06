Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Özellikle Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerdeki yağışlar yer yer 21-50 kg/m2 aralığında olabilir. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2000 metre üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

YOZGAT’A ZİRAİ DON UYARISI

Ayrıca, Yozgat ve çevresinde zirai don hadisesi yaşanabileceği bildirildi. İlgili bölgelerdeki çiftçilerin ve vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06 Mayıs 2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07 Mayıs 2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hatay, Malatya, Muş, Siirt, Van, Batman'a sağanak yağış uyarısı verilirken; Erzincan, Giresun, Kars, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Trabzon ve Ardahan'a kar yağışı uyarısı verildi.