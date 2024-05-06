Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:50 05:28 12:42 16:33 19:47 21:18
Akdağmadeni 03:46 05:24 12:38 16:29 19:42 21:13
Aydıncık 03:46 05:26 12:41 16:32 19:46 21:18
Boğazlıyan 03:51 05:28 12:41 16:31 19:44 21:14
Çandır 03:49 05:27 12:40 16:30 19:43 21:13
Çayıralan 03:49 05:26 12:39 16:29 19:42 21:13
Çekerek 03:46 05:25 12:40 16:31 19:45 21:17
Kadışehri 03:45 05:24 12:38 16:30 19:43 21:15
Saraykent 03:47 05:26 12:40 16:30 19:44 21:15
Sarıkaya 03:49 05:27 12:40 16:31 19:44 21:15
Şefaatli 03:51 05:29 12:43 16:33 19:46 21:17
Sorgun 03:48 05:27 12:41 16:32 19:45 21:17
Yenifakılı 03:52 05:29 12:42 16:32 19:45 21:15
Yerköy 03:52 05:30 12:44 16:34 19:48 21:19