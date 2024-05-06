Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:50     05:28     12:42     16:33     19:47     21:18

Akdağmadeni    03:46     05:24     12:38     16:29     19:42     21:13

Aydıncık             03:46     05:26     12:41     16:32     19:46     21:18

Boğazlıyan         03:51     05:28     12:41     16:31     19:44     21:14

Çandır                 03:49     05:27     12:40     16:30     19:43     21:13

Çayıralan            03:49     05:26     12:39     16:29     19:42     21:13

Yozgat hava durumu 05 Mayıs 2024 Yozgat hava durumu 05 Mayıs 2024

Çekerek              03:46     05:25     12:40     16:31     19:45     21:17

Kadışehri            03:45     05:24     12:38     16:30     19:43     21:15

Saraykent           03:47     05:26     12:40     16:30     19:44     21:15

Sarıkaya              03:49     05:27     12:40     16:31     19:44     21:15

Şefaatli                03:51    05:29     12:43     16:33     19:46     21:17

Sorgun                03:48     05:27     12:41     16:32     19:45     21:17

Yenifakılı            03:52     05:29     12:42     16:32     19:45     21:15

Yerköy                03:52     05:30     12:44     16:34     19:48     21:19

Kaynak: Haber Merkezi