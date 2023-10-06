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Kampüs bölgesinde bulunan Erdoğan Akdağ Cami'nde gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Ali Gülden’de katıldı.

Akşam yatsı arası il müftü Ali Gülden iman ve istikamet üzerine yaptığı sohbetin akabinde kılınan namaz sonrası şemaili şerif ve sakalı şerif hakkında bilgi verdi ve ziyaret icra edildi.

TDV kız yurdu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek ve kız öğrenci yurtlarında görevli Manevi Danışmanlarımızın gözetiminde Erdoğan Akdağ Camii'ni dolduran öğrenciler maneviyat dolu bir gece yaşadı.

Program sonrası İl Müftüsü Ali Gülden Diyanet Gençlik Merkezi'nde gençler ile sohbet etti. Program sonrası üniversite öğrencilerine yemek ikramı yapıldı. (Alpaslan Demir)