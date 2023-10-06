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Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisiyle hazırlanan "konuşan haritalar" üzerinden il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belirlendi.

Belirlenen 67 ilçe içerisinde Tokat’ın Erbaa ilçesi yer alırken Yozgat’ta hiçbir ilçe il olma potansiyeli içerisinde yer almadı.

Konuşan haritalar tek tek il olma potansiyeli olan ilçeleri belirledi. En çok Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan ilçeler il olma potansiyeli taşırken İç Anadolu Bölgesinden sadece Konya’nın Ereğli ilçesi yer aldı.

İL POTANSİYELİ OLAN 67 İLÇE

İl olma potansiyeli yüksek 67 ilçe ise şöyle:

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Ereğli, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı, Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba.