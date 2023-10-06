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Ziyaret sırasında, Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın önemine vurgu yapıldı ve bu özel haftanın toplumun manevi değerlerini daha iyi anlamalarına ve yaşam biçimlerine katkı sağlamasına odaklandığı belirtildi. Ayrıca, camilerin toplumun bir araya gelmesine ve manevi ihtiyaçlarını karşılamasına olan katkıları da vurgulandı.

İl Müftüsü Ali Gülden, Binbaşı Yasin Şahin'in nazik ziyareti için teşekkür ederek, toplumun dini ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasında askeri birimlerin işbirliğinin önemini vurguladı. Şahin ise, İl Müftüsü Gülden'e teşekkür ederek, işbirliği ve dayanışmanın toplumun birlik ve beraberliği için hayati bir rol oynadığını belirtti. (Haber Merkezi)