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Özhaseki, konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasında verilen hibe ve kredi miktarlarının artırıldığının müjdesini verdi.



Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyası çerçevesinde verilen hibe ve kredilerin yeni rakamlarını paylaştı. Bakan Özhaseki’nin verdiği müjdeye göre, deprem konutları için 500 bin lira olan hibe miktarı 750 bin liraya, 500 bin lira olan kredi miktarı 750 bin liraya yükseltildi. İş yerleri için verilen 250 bin lira hibe miktarı 400 bin lira, 250 bin lira olan kredi miktarı da 400 bin liraya çıkarıldı. Bakan Özhaseki, ahırlı köy evleri için de 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi imkânı sağlanacağını bildirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki mesajında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.