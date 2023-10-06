Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen Ufukların Efendisi Türkler konulu konferansa katılmak üzere Yozgat’a gelen Prof. Dr. Tufan Gündüz, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Akademisyen, Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Gündüz, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a Kızılelma isimli kitabını hediye etti.

TUFAN GÜNDÜZ KİMDİR?

Akademisyen, Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar. 11 Mayıs 1964 tarihinde Kayseri’nin Tomarza ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü (1987) mezunudur.

1996 yılında ‘’Bozulus Türkmenleri 1540-1640’’ adlı tezi ile doktorasını tamamladı. 2006 yılında Doçent unvanını, 2011 yılında Profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün Türkmenler hakkında pek çok akademik makalesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti ve Safeviler döneminde Türkmen aşiretleri üzerinde önemli araştırmalar yapmıştır.

Prof. Dr. Tufan Gündüz, halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Farsça ve İngilizce biliyor. 2018 yılı Halil İnalcık Tarih Ödülüne layık görülmüştür.

Birçok televizyon programına konuk olarak katılmış olan Prof. Dr. Tufan Gündüz, TRT 1’de yayımlanan “3’te 3” adlı tarih yarışması programının da uzman danışmanıdır. (Alpaslan Demir)