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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Yozgat’ta 516 senede protesto çekildi.

EN ÇOK AĞUSTOS AYINDA PROTESTO

Verilere göre Yozgat’ta bu yılın ilk 8 ayında 516 senede protesto çekildi. 8 ay içerisinde en çok Ağustos ayında senet protesto edilirken en az ise Şubat ayında protesto edildi.

Protesto edilen senetlerin 51’i Ocak ayında, 49’u Şubat ayında, 58’i Mart ayında, 70’i Nisan ayında,61’i Mayıs ayında, 39’si de Haziran ayında, 77’si Temmuz ayında, 111’u Ağustos ayında gerçekleşti.

ORTA ANADOLUDA KAYSERİ

TBB Risk Merkezi verilerine Yozgat’ında aralarında yer aldığı Orta Anadolu’da en çok Kayseri’de senet protesto edildi. Protesto edilen senetlerin Orta Anadolu illeri arasında protesto edilen senet listesinde Yozgat 516 ile 4’üncü sırada yer alıyor.

Orta Anadolu illeri arasında protesto edilen senet listesinde sıralaması şu şekilde; Kayseri 3 bin 348, Aksaray 836, Sivas 624, Yozgat 516, Nevşehir 441, Niğde 425, Kırşehir 410, Kırıkkale 342.

20 MİLYONA YAKLAŞTI

TBB Risk Merkezi protesto edilen senetlerin toplam tutarına ilişkin verileri de açıkladı.

Buna göre Yozgat’ta 8 ayda protesto çekilen senet tutarı 19 milyon 557 bin 181 liraya ulaştı. Ocak - Ağustos döneminde protesto edilen senetlerin toplam tutarı ay ay şu şekilde gerçekleşti: Ocak 1 milyon 992 bin 765 lira, Şubat 2 milyon 549 bin 470 lira, Mart 1 milyon 597 bin 61 lira, Nisan 2 milyon 948 bin 465 lira, Mayıs 1 milyon 259 bin 601 lira, Haziran 769 bin 410 lira, Temmuz 3 milyon 309 bin 264 lira, Ağustos 5 milyon 131 bin 145 lira. (İlknur Erkol)