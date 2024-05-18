Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Nasuh Akar'ı anma programı düzenlenecek.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Nasuh Akar'ı Anma Programı Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü moderatörlüğünde, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü 13.30'da başlayacak.

NASUH AKAR KİMDİR?

Nasuh Akar, 1923 yılında Boğazlıyan ilçesinin Yiğitler köyünde doğdu. Annesinin adı Ayşe, babasının adı İsmail’dir. 6 erkek, 1 kız kardeşin en büyüğüdür.

Nasuh Akar, Yiğitler köyünde yiğitliğiyle anılır, köyde akranları arasında kendisine karşı koyacak hiç kimse yoktu, her köy çocuğu gibi güreşe başladı, çevre köylerden kendisini yenen çıkmazdı.

İlk öğrenimini Yiğitler köyünde tamamladıktan sonra 12 yaşında köyden ayrılan Akar, orta ve lise tah­silini Eskişehir Devlet Demir Yolları Okulunda ta­mamladı esas güreş çalışmalarına okulda başladı, okul sıralarında hem okuyor hem de güreş çalışma­larını sürdürüyordu.

Sıkletinde birinci olduktan sonra millî mayoyu giyerek Hamit Kaplan’la birlikte İsveç uçağı ile İngiltere’ye gittiler. Orada birinci oldukları zaman; müsabaka­dan önce müsabaka yerinde 52 devletin bayrağının bulunduğu şeref direğinde en altta Yunan, onun üstünde Türk bayrağı ve en üstte de Rus bayrağı bu­lunurken, takım halinde birinci olunca şeref kürsüsünde millî marşımızı çaldırtarak şeref direğinin en üstüne Türk bayrağını çektirmişlerdir. Zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından özel Türk uçağı ile İngiltere’den alınarak Türkiye’ye getirilmiştir.

1946-1949 Avrupa, Londra Olimpiyatları ile 1951 Helsinki’de Dünya Şampiyonluğunda Türkiye’yi tem­sil etti, 3 altın, 19 gümüş madalya kazandı, arka­daşları arasında lâkabı “Fıstık’’tı.

Kıtalararası yaptığı müsabakalar ve elde ettiği so­nuçlar;

22-25 Ekim 1946 Stockholm Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 57 kilo sikletinde gümüş ma­dalya aldı.

31 Temmuz-2 Ağustos 1948 Londra olipmiyat- Iarında57 kiloda sikletinde 15 güreşçi arasında olim­piyat şampiyonu oldu.

3-5 Haziran 1949 İstanbul Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 57 kiloda sikletinde altın ma­dalya aldı.

26-29 Nisan 1951 Helsinki Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 57 kilo sikletinde dünya şampiyonu oldu.

Nasuh Akar, serbest güreşte Türkiye’mize “Dünya Şampiyonluğu” kazandıran ilk güreşçi ola­rak spor tarihine geçti.

Kıtalararası yarışmalarda yaptığı 17 karşılaşmanın 9’unu tuşla, 7’sini sayı ile kazanan ve sadece 1 ye­nilgisi olan Akar, 1952 yılında mindere veda etti. Akar; ayakta kol kapar, yerde yan değil dikine künde atardı.

1966 Yılında Toledo’da Serbest Güreş Millî Takımı'nı Nasuh Akar ekip halinde “Dünya Şampiyonu” yapmıştır. 1983 yılında ölmüştür.