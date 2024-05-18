Yozgat İl Jandarma Komutanlığı hayvancılık yapan vatandaşlar ve mevsimlik işçileri çeşitli olaylara karşı uyardı.

Yozgat, Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde hayvancılık yapan vatandaşlar ile mevsimlik işçilere; evden hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları, sahte para olayını karşı uyarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti çalışmaları kapsamında; 18 Mayıs 2024 günü Yozgat-Merkez, Sorgun ve Boğazlıyan’da hayvancılık yapan vatandaşlarımız ile mevsimlik işçilere; evden hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları, sahte para, telefon ve sosyal medya dolandırıcılığı olayları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapılmış olup bilgi broşürleri dağıtılmıştır.

Faaliyet sonunda bölgede bulunan çocuklara yazı tableti ve jandarma temalı kitaplar hediye edilmiştir. Vatandaşlarımızın benzeri olaylara karşı sağduyulu davranmaları ve bu tür olayların tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bilgi vermeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla yapılan faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.