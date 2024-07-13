Yozgat Şehir Hastanesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların görmesi için “15 Temmuz” temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan tarafından açılan sergide FETÖ/PDY hain darbe girişiminin izlerini taşıyan fotoğraflar sergilendi.

Başhekim Kozan, “Hain darbe girişiminin 8. yıl dönemi dolayısıyla, korkusuzca şehadete yürüyen Şehitlerimizi ve vatan uğruna Gazi olan kahramanlarımızı “15 Temmuz Şehitler Sergisi”yle yad ediyoruz. Bu gerçekliği ve büyük ihaneti gözler önüne seren “15 Temmuz Şehitler Sergisi” Yozgat Şehir Hastanesi Poliklinik alanında sergilenmektedir” dedi.