Yağıbasan Medresesi, Tokat Valiliği, Belediye ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen İrfan Sohbetleri'nin bu ayki konuğu İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Suraiya Faroqhi olacak. Prof. Dr. Faroqhi, "Osmanlı'da Kentler ve Kent Hayatı" konulu bir söyleşi ile katılımcılara tarihî bir yolculuk sunacak.

SURAİYA FAROQHİ KİMDİR?

Suraiya Faroqhi, 1941 Berlin doğumlu ve birçok üniversitede öğrenim görmüş bir akademisyen. İstanbul Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi'nde eğitim alan Faroqhi, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihine dair çalışmalarıyla tanınmaktadır. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi olan Faroqhi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de ders vermeye devam etmektedir.

Etkinlik Detayları:

Tarih ve Saat: 30 Mayıs Perşembe, 20:00

Yer: Yağıbasan Medresesi,