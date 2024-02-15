Saadet Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak gazetemizi ziyaret etti.

Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Mehmet Demirel, Gelecek Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ali Polat ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret eden Ziya Koçak açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi olarak bu yerel seçimlerde iddialı olduklarının altını çizen Koçak, “Yozgat merkezde AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partileri adayları ile birlikte Cumhur İttifakı olarak yarışıyorlar. Bu üç partiden biri kazandığı takdirde Yozgat'ta seçimi Cumhur İttifakı kazanmış olacak. Biz Saadet Partisi olarak Cumhur İttifakının tek alternatifiyiz. Gelecek Partisi ile birlikte seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli görüş belediyeciliğinin tek adresi Saadet Partisidir. Milli görüşün şeffaf belediyecilik anlayışını Yozgat Belediyesine getireceğiz. Ehliyet ve liyakate önem vereceğiz. Partizanlık yapmayacağız ve hiç kimseyi o veya bu partili diye ayrıştırmayacağız. Yapılanma olarak akıllı şehir anlayışı ile Yozgat'ı tanıştıracağız. İlim ve bilime bağlı bir belediyecilik anlayışıyla Bozok Üniversitesi ile birlikte projeler hazırlayacağız ve üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yapacağız. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edeceğiz ve belediye kaynaklarını yetimin hakkını savunduğumuz gibi savunacağız. Belediyeyi bir emanet olarak göreceğiz ve ihalelerde şeffaf olacağız” dedi.