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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve KOP Bölgesel Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumuna katılmak üzere Yozgat’a gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik sempozyum öncesi Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren ile bir araya geldi.

Ziyaretlerinden ve sempozyuma yaptıkları değerli katkılardan dolayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’e teşekkür eden Bozok üniversitesi Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, mevkidaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak üniversiteler olarak karşılıklı işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.