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Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı, henüz yıl bitmeden 45 bini aşarak tarihi bir rekora imza attı. Aylık, yıllık ve son 12 ay toplamında kaydedilen bu rakamlar, Türk vatandaşlarının Almanya'ya olan iltica taleplerinde önemli bir artışı gösteriyor.

Avrupa ülkelerine yönelik iltica başvurularında Türk vatandaşlarının sayısındaki artış eğilimi devam ediyor. Ekim ayında sadece Almanya'ya yapılan başvurular, 9,692 Türk vatandaşının iltica talebini içeriyor. 2023 yılı itibariyle, Almanya'ya ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı ekim ayı sonu itibariyle 45 bini geçmiş durumda.

Özellikle son üç ayda, Almanya'ya ilk kez başvuru yapanların sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Ekim ayında sadece Almanya verileri dikkate alındığında, 2023 yılında AB ülkelerine ilk kez yapılan başvuruların toplamı 61 bini aşmış durumda.

Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından açıklanan ekim ayı iltica başvuru istatistiklerine göre, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Almanya'ya toplam 267,384 ilk kez iltica başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 45,086'sı Türk vatandaşlarına ait. Türk vatandaşlarının toplam başvurular içindeki payı yüzde 16.9 olarak kaydedildi. Suriye vatandaşları yüzde 31.2 ile ilk sırada yer alırken, Türk vatandaşları ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 16.4 ile Afganistan vatandaşları yer almaktadır.