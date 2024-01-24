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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölgesi'nde kızamık vakalarındaki patlamayı acil durum ilan etti.

Ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olan Avrupa Bölgesi'nde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil durum ilan etti. DSÖ, bölgede kızamık vakalarının alarm verici bir şekilde 30 kat arttığını duyurarak, halkı tedbir almaya çağırdı. Ocak-Ekim 2023 döneminde, 40 üye devlet toplamda 30 binden fazla kızamık vakası rapor etti. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 941 vakadan 30 kat fazla bir artışı temsil ediyor.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kızamık salgınının etkisi altındaki bireyler arasında 21 binin üzerinde hastaneye yatış ve 5 kızamık kaynaklı ölümün gerçekleştiğini belirtti. Kluge, özellikle çocukları korumanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, acil aşılama çalışmalarının başlatılması gerektiğini ifade etti.

DSÖ Avrupa tarafından yapılan açıklamada, kızamık salgınının tüm yaş gruplarını etkilediği ve ülkelere göre yaş gruplarının değişkenlik gösterdiği belirtildi. 2023 yılında 20 bin 918 vakadan rapor edilen salgında, 1 ila 4 yaş arası çocuklar ile 20 yaş ve üzeri yetişkinler arasında görülen vakaların oranına dikkat çekildi. DSÖ, 2020-2022 yılları arasında 1.8 milyondan fazla bebeğin kızamık aşısı olmadığını kaydederek, tüm ülkelerin hızla müdahale etmeye hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.