İsviçre'de Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor tespit edilmesi üzerine, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu (FSVO) tarafından sodaların toplatılması ve tüketilmemesi tavsiyesi geldi. Beypazarı Soda yetkilisi, bu kararın ardından ilk açıklamayı yaparak durumu değerlendirdi.

Ankara Beypazarı merkezli ve 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı Karakoca firmasının bir ürünü, içerdiği bor elementi nedeniyle "fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu" iddiasıyla İsviçre tarafından yasaklandı.

Beypazarı yetkilisi, İsviçre'deki analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının sağlık açısından tehlikeli olarak değerlendirildiğini belirtti. Ancak, bu duruma şaşırdıklarını ve birçok ülkede sağlık için bor minerali takviyesi yapıldığını ifade etti. Ayrıca, İsviçre'nin belirlediği oranın AB ülkelerindeki orandan daha düşük olduğunu ve Beypazarı'nın ürünlerini yıllardır dünya çapında gönderdiğini vurguladı.

Beypazarı yetkilisi, yeraltı kaynak sularının yağışlardan etkilendiğini ve mineral değerlerinin zamanla değişebildiğini açıkladı. Önceki yıllarda yapılan ölçümlerde bor minerali miktarının daha düşük olduğunu belirten yetkili, tüm içeceklerin farklı analizlere tabi tutulması gerektiğini vurguladı.