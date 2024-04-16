Sorgun Müftüsü İsa Yaykın’ın önderliğinde Agahefendi İmam Hatip Ortaokulu 7-A sınıfında Nisan ayının değeri olan Sevgi, Vefa, Dostluk konusu ilçe vaizi Selman Çiloğlu tarafından eğitim verildi.

Müftü İsa Yaykın yaptığı açıklamada, “Sorgun Müftülüğü olarak “bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre” neslimizi yetiştirme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Agahefendi İmam Hatip Ortaokul yönetimi program bitiminde öğrencilere diyanet geçerken dergisi hediye edilirken Müftü İsa Yaykın’a, teşekkür etti.