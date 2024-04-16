15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Yozgat Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Turizm Odaklı Otelcilik Hizmetleri" eğitimleri devam ediyor.

Doç. Dr. İrfan Mısırlı liderliğinde gerçekleşen ve 8 gün sürecek bu eğitime katılan Vali Mehmet Ali Özkan, Doç. Dr. Mısırlı ve tüm kursiyerlere kolaylıklar diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir turizm anlayışıyla, Yozgat genelinde bulunan konaklama tesislerinin yönetici ve personellerine yönelik bu eğitimler, sektörümüzü daha ileriye taşımak adına önemli bir adım” ifadelerini kullandı.