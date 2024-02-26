Güney Kore'de, ülkedeki düşük doğum oranıyla mücadele etme amacıyla önde gelen özel sektör şirketleri, çocuk sahibi olmayı teşvik etmek için çeşitli adımlar atıyor.

Bu çerçevede, çocuk sahibi olan çalışanlara sağlanan ikramiyeler önemli ölçüde artış gösterdi.

Güney Kore'nin önde gelen giyim sektörü firmalarından biri olan Ssangbangwool, çalışanlarını çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için dikkat çekici bir program başlattı.

Şirket, ilk çocuk için 22.400 dolar, ikinci çocuk için aynı miktarda bir ikramiye ve üçüncü çocuk için 30.000 dolarlık bir teşvik programı sunuyor.

Şirketin sözcüsü, düşük doğum oranının ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu adımın toplumsal sorumluluk bilinciyle doğurganlık oranını artırmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca, inşaat sektörünün dev isimlerinden Booyoung Group da benzer bir teşvik programı uyguluyor. Şirket, her bir çocuk için 75.000 dolarlık bir ikramiye sunarak, 2021'den bu yana toplamda 5,25 milyon dolarlık nakit ödeme gerçekleştirdi.

Bu teşviklere ek olarak, Seul yönetimi de yeni doğan çocuklar için aylık 750 dolarlık bir ödeme planladığını açıkladı. Bu önlemler, ülkenin azalan nüfus sorununa çözüm bulma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore'de düşük doğum hızının ülkenin en büyük sorunlarından biri haline geldiği vurgulanıyor.