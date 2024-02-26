Bilim insanları son 20 yılda olan gerçekleşen felaketi açıkladı. NASA acil kodlu uyarıya geçti.

Son 20 yıl içinde gerçekleşen çarpıcı bir felaket bilim insanları tarafından açıklandı ve NASA, acil bir uyarı başlattı. Ulusal Oşinografi Merkezi'ndeki uzmanlar, dünyanın renginin iklim krizi nedeniyle dramatik bir şekilde değiştiğini belirledi. Mavi tonların azaldığına dikkat çekerken, NASA derhal acil bir kodlu çalışma başlattığını duyurdu. Bu olay, "Dünyanın sonu mu geliyor?" sorularını beraberinde getiriyor.

Ulusal Oşinografi Merkezi'nde çalışan bilim insanları, renk değişiminin ekosistemin bozulmasının bir işareti olduğunu vurguluyor.

Renk değişimi, Southampton’daki Ulusal Oşinografi Merkezi'nde görevli bilim adamı ve BB Cael adlı kitabın yazarı tarafından açıklanan önemli bir gözlem olarak değerlendiriliyor.

Cael, "Bu durumu önemsememizin nedeni, rengi sadece estetik olarak değil, aynı zamanda ekosistemin durumunu yansıtan bir gösterge olarak görmemizdir" diyor.

2023 yılında yapılan çalışma, renk değişiminin nedeninin hala kesin olmadığını, ancak büyük olasılıkla plankton kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Plankton, deniz besin zincirinin temelini oluştururken, aynı zamanda Dünya üzerindeki oksijenin büyük bir kısmını üreterek atmosferde dengeleyici bir rol oynar.

Bilim insanları, renkteki değişiklikleri, insan kaynaklı küresel ısınma öncesi dönemle kıyaslamak için bilgisayar simülasyonları kullanıyor.

Cael, "Tropik veya subtropik okyanuslarda belirgin renk değişimleri gözlemleniyor" diyor. Bu değişiklikler, ekosistemi büyük ölçüde etkileyen incelemeye değer değişiklikler olabilir.

NASA, bu endişe verici duruma çözüm bulmak amacıyla Ocak 2024'te "Pace" adlı gelişmiş bir uydu misyonu başlattı.

Bu proje, plankton, aerosol, bulut ve okyanus ekosistemi üzerinde detaylı ölçümler gerçekleştirerek, ekolojik değişikliklerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamayı hedefliyor. Cael, "Ekolojik olarak ne gibi değişikliklerin yaşandığını anlamak, bir sonraki büyük adımdır" diyor.