Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden biri olan ve santralleri bulunan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz oluyor. İşte halka arz detayları:

Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden biri olan ve santralleri bulunan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz oluyor. Yapılan açıklamalara göre, halka arzın toplam büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak belirlendi. Şirket, Yıldız Pazar'da işlem görmek üzere Borsa İstanbul'a dahil olacak.

Mogan Enerji halka arzı hangi tarihte? Kaç lot verir? Halka arz büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak açıklanan şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 7,50 olacak. 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından Yıldız Pazar’da işlem görecek. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları…

HALKA ARZ DETAYLARI

Mogan Enerji'nin halka arzında katılım sayısına göre olası dağıtım şu şekilde gerçekleşecek:

2.1 milyon katılım: Yaklaşık 100 lot (1333 TL)

2.5 milyon katılım: Yaklaşık 84 lot (951 TL)

2.9 milyon katılım: Yaklaşık 73 lot (827 TL)

3.3 milyon katılım: Yaklaşık 64 lot (725 TL)

3.7 milyon katılım: Yaklaşık 57 lot (645 TL)

4.1 milyon katılım: Yaklaşık 51 lot (577 TL)

4.5 milyon katılım: Yaklaşık 47 lot (532 TL)

4.9 milyon katılım: Yaklaşık 43 lot (487 TL)

ŞİRKET PROFİLİ

Mogan Enerji, 1980 yılında kurulan bir enerji yatırım holdingidir. Yenilenebilir enerji alanına odaklanan şirket, bünyesinde jeotermal, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi santralleri bulundurarak sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, karbon emisyonu ticaretinde uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet göstererek çevresel sürdürülebilirliğe odaklanmıştır.

BORSA KODU VE HALKA ARZ FİYATI

Halka arz tamamlandıktan sonra şirketin Borsa İstanbul'da işlem görecek olan kodu "MOGAN" olarak belirlendi. Halka arz fiyatı ise lot başına 11,33 TL olarak açıklandı.

HALKA ARZ TARİHİ VE AYRINTILAR

Mogan Enerji'nin halka arzı için belirlenen tarihler 28-29 Şubat – 1 Mart'tır. Şirket, toplamda 262 milyon 635 bin adet lot dağıtacak ve halka açıklık oranı %8,61 olacaktır.

MOGAN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Mogan Enerji katılım endeksine uygun değil.

MOGAN ENERJİ BİREYSELE EŞİT Mİ YOKSA TAMAMI EŞİT Mİ OLACAK?

Mogan Enerji halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.