ÇEDES projesi kapsamında Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından Eymir İmam Hatip Ortaokulu’nda ‘vatanseverlik’ konulu seminer düzenlendi.

Eymir İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Eymir kasabası imam hatibi Muhammed Gün katıldı.

Seminerde vatan sevgisinin önemine değinen Gün, "Mili Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES projesi kapsamında Müftümüz Sayın İsa Yaykın hocamızın riyasetinde kasabamız ortaokulunda öğrencilerimize mart ayının değeri olan Vatanseverlik konusunda konferans gerçekleştirdik” dedi.

Gerçekleştirilen konferansta emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Müftüsü İsa Yaykın, “Sorgun Müftülüğü olarak ‘bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlere göre’ neslimizi yetiştirme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Böyle güzel programlar için bizleri her zaman destekleyen personelimize, okul yönetimimize ve emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEDES NEDİR?

ÇEDES, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projenin amacı, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin, çevreye ve değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci, milli ve manevi değerler, ahlaki ve insani değerler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi konularda eğitimler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılmaları ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları teşvik edilmektedir.