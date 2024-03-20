Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Toplum Destekli Kolluk Faaliyetleri kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Yozgat Merkez ve Saraykent ilçesinde, Seçimlerin Genel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu hakkında ve Orman Kanununa Muhalefet olaylarında muhtar ve vatandaşların görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Saraykent’te bağlı Kamberli, Çiçekli, Saray ve Sarayözü Köylerinde ise Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kapsamında (55) vatandaşımıza bilgi broşürleri dağıtıldı.